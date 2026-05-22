Verdächtiger (29) schnappte sich Kautionsgeld

Laut der Polizei trat ein bislang unbekannter Mann plötzlich die Wohnungstür ein und bedrohte den 44-Jährigen mit einem Messer. Der Täter verlangte das Mobiltelefon des Opfers und durchsuchte anschließend dessen Kleidung. Dabei erbeutete er auch Bargeld, das der Mann laut eigenen Angaben für die Kaution der Wohnung bei sich hatte.