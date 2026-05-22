Verdächtiger (29) schnappte sich Kautionsgeld

Dramatische Szenen haben sich bereits vergangenen Freitag in einer Wohnung in Wien-Donaustadt abgespielt: Ein 44-Jähriger, der dort übernachtete, weil er die Wohnung anmieten wollte, wurde Opfer eines schweren Raubes.
Laut der Polizei trat ein bislang unbekannter Mann plötzlich die Wohnungstür ein und bedrohte den 44-Jährigen mit einem Messer. Der Täter verlangte das Mobiltelefon des Opfers und durchsuchte anschließend dessen Kleidung. Dabei erbeutete er auch Bargeld, das der Mann laut eigenen Angaben für die Kaution der Wohnung bei sich hatte.
Spur nach Verdächtigem
Gemeinsam mit dem Vermieter gelang es dem Opfer später, den Namen eines möglichen Tatverdächtigen herauszufinden. Am Donnerstag erstattete der 44-Jährige schließlich Anzeige bei der Polizei.
29-Jähriger festgenommen
Den Ermittlern gelang es noch am selben Tag, den Verdächtigen auszuforschen. Der Mann wurde an einer früheren Wohnadresse gefunden. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Beamten auch das gestohlene Mobiltelefon des Opfers. Der 29-Jährige wurde festgenommen. Bei seiner Einvernahme machte er laut Polizei keine Angaben zu den Vorwürfen.
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