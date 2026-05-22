Harry Maguire von Tuchels WM-Kader „schockiert“

Weder Cole Palmer noch Phil Foden haben es in Englands WM-Kader geschafft – und auch der 62-fache Teamspieler der „Three Lions“ Harry Maguire bleibt während des Turniers zu Hause. „Ich bin von der Entscheidung schockiert und enttäuscht“, reagierte der ManUnited-Profi bereits vor der offiziellen Kader-Bekanntgabe auf Instagram.
„Ich war mir sicher, dass ich diesen Sommer eine große Rolle für mein Land spielen könnte, nach der Saison, die ich hatte. Ich bin von der Entscheidung schockiert und enttäuscht. Ich habe nichts mehr geliebt, als dieses Trikot anzuziehen und mein Land zu vertreten“, schrieb Maguire.
Seit der WM 2018 hatte der 33-jährige Innenverteidiger kein Turnier mit den „Three Lions“ verpasst.
Am Freitag veröffentlichte der Vize-Europameister nun seinen Kader für die in drei Wochen startende WM mit einem Video auf den Social-Media-Plattformen des Verbandes.
Englands Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko:
Prominente Namen nicht dabei
Ebenfalls nicht bei der WM dabei: Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Luke Shaw (Manchester United), Lewis Hall (Newcastle United) und Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
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