Erschöpfte Abwehrzellen: Forscher fanden Ursache

Wichtige Erkenntnisse für Immuntherapien und Impfungen

Die Forschenden verglichen für ihre Studie das Verhalten der Zellen im Labor mit jenem in den Lymphknoten von Lebewesen. Während die Zellkontakte im Labor lange andauerten, lösten sie sich in den Lymphknoten nach ein bis zwei Tagen. Dieser Unterschied ließ sich durch die Anwesenheit der Chemokine erklären.