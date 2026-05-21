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Erschöpfte Abwehrzellen: Forscher fanden Ursache

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21.05.2026 15:52
Fehlt das Stoppsignal, verlieren Abwehrzellen ihre Fähigkeit, Krebszellen oder chronische ...
Fehlt das Stoppsignal, verlieren Abwehrzellen ihre Fähigkeit, Krebszellen oder chronische Infektionen wirksam zu bekämpfen.(Bild: Louis-Paul Photo - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur 20 bis 40 Prozent der Krebspatientinnen und -patienten sprechen dauerhaft auf Immuntherapien an. Schweizer Forscher haben nun den Grund dafür herausgefunden.

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Das Team um die Wissenschaftler Jens Stein und Lukas Altenburger von der Universität Freiburg wies im Fachjournal „Science“ nach, dass sogenannte Chemokine hierbei als biologische Zeitschaltuhr fungieren. Sie signalisieren den Abwehrzellen nach ein bis zwei Tagen, sich von ihren Aktivierungsstationen zu lösen.

Fehlt dieses Stoppsignal, bleiben bestimmte Abwehrzellen, sogenannte CD8-T-Zellen, zu lange aktiviert. Dadurch erschöpfen sie sich und verlieren ihre Fähigkeit, Krebszellen oder chronische Infektionen wirksam zu bekämpfen.

Wichtige Erkenntnisse für Immuntherapien und Impfungen
Die Forschenden verglichen für ihre Studie das Verhalten der Zellen im Labor mit jenem in den Lymphknoten von Lebewesen. Während die Zellkontakte im Labor lange andauerten, lösten sie sich in den Lymphknoten nach ein bis zwei Tagen. Dieser Unterschied ließ sich durch die Anwesenheit der Chemokine erklären.

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„Dank dieser Entdeckung verstehen wir besser, warum Lymphozyten bei chronischen Erkrankungen und Krebs durch Überstimulation funktionsunfähig werden können“, wurde Stein in der Mitteilung zitiert. Die Ergebnisse könnten helfen, Immuntherapien und Impfstrategien zu verbessern.

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