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65 Festnahmen

Schwere Ausschreitungen vor Frankreichs Cup-Finale

Fußball International
22.05.2026 11:46
Archivbild
Archivbild(Bild: forma82 - stock.adobe.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Vorabend von Frankreichs Fußball-Cup-Finale ist es am Donnerstag in Paris zu Ausschreitungen mit 65 Festnahmen und sechs Verletzten gekommen. Etwa 100 Nizza-Fans versammelten sich beim Canal Saint-Martin und zettelten eine massive Schlägerei an, meldete u.a. die Zeitung „L‘Équipe“ mit Verweis auf die Polizei. Nizza trifft im Endspiel im Stade de France unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf Lens (21 Uhr), den Klub des aktuell verletzten Österreichers Samson Baidoo. 

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Im Zuge der Ausschreitungen wurden Stichwaffen und als Waffen verwendete Gegenstände sowie Sturmhauben und gepolsterte Handschuhe sichergestellt. Zu der Schlägerei kam es nach Informationen der Zeitung zwischen Hooligans aus Nizza, die von Fans aus Lille, Nancy und einigen aus Saarbrücken unterstützt wurden, sowie Pariser Fans, bei denen es sich bei den meisten um frühere Ultras der Auteuil-Tribüne handelte. Ein Mann kam mit schweren Kopfverletzungen auf die Intensivstation einer Klinik.

Der Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire verurteilte den gewalttätigen Angriff der Nizza-Fans, von denen einige Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben sollen. „Ich möchte erneut betonen, dass Paris, getreu seiner Geschichte und seinen Werten, rechtsextremen Splittergruppen keinen Raum lassen wird, ihren Hass zu verbreiten“, schrieb Grégoire auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Einige der Verletzten befänden sich in einem kritischen Gesundheitszustand.

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