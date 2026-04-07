Trauma von Arztbesuch: „Rechtlich keine Bagatelle“

Mit gespreizten Beinen in der Ordination liegen gelassen: Der Fall einer Landwirtin aus Niederösterreich sorgt für großes Aufsehen. Ihr Trauma reicht sogar so weit, dass ihr eigener Ehemann sie nicht mehr anfassen darf. Anwalt Alfred Boran erklärt die Rechtslage und welche Möglichkeiten man hier hat.
Der Fall sorgt für Bestürzung: Eine 44-jährige Landwirtin aus dem Tullnerfeld soll bei einer Untersuchung in St. Pölten fast eine Stunde lang nackt auf einem Behandlungsstuhl gelegen haben – für Dritte mit in Richtung Eingangstür gespreizten Beinen einsehbar, unter anderem den Blicken eines ungeduldig, ebenfalls auf eine Behandlung wartenden Mannes, ausgeliefert.
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