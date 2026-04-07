Das neue Projekt von Wein-König Lodovico Antinori

Die „Krone“ traf den weltberühmten italienischen Winzer Lodovico Antinori (83) in Tirol und plauderte mit ihm über sein neues Vorhaben in der Toskana.
Marchese Lodovico Antinori ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Weinwelt. Der 83-Jährige ist einer von zwei Brüdern der italienischen Weinbau-Dynastie Antinori, zu der zahlreiche Weingüter rund um den Erdball gehören bzw. gehört haben. Lodovico ist der Schöpfer großer Weine wie Ornellaia, Masseto, Biserno oder – dem nach ihm benannten – Lodovico.
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