Das neue Projekt von Wein-König Lodovico Antinori

Marchese Lodovico Antinori ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Weinwelt. Der 83-Jährige ist einer von zwei Brüdern der italienischen Weinbau-Dynastie Antinori, zu der zahlreiche Weingüter rund um den Erdball gehören bzw. gehört haben. Lodovico ist der Schöpfer großer Weine wie Ornellaia, Masseto, Biserno oder – dem nach ihm benannten – Lodovico.