Die Neos reagieren

Jedmayer-Grätzel: „Nichts sagen, ist keine Lösung“

Wien
07.10.2025 16:11
Im Grätzel rund um die Gumpendorfer Straße eskaliert die Lage.
Im Grätzel rund um die Gumpendorfer Straße eskaliert die Lage.(Bild: Groh Klemens)

Die Situation am Drogenbrennpunkt Gumpendorfer Straße ist untragbar. Der Drogenkoordinator der Stadt schweigt. Die Pinken reagieren auf die Problematik in der Gumpendorfer Straße jetzt mit einem neuen Video.

Das Grätzel rund um die Jedmayer bei der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße kommt nicht zur Ruhe. Die Problematik weitet sich aus: Drogenkonsum mitten im Wohngebiet, herumliegende Spritzen auf Spielplätzen und Hundezonen – wir berichteten. Doch der Drogenkoordinator der Stadt, Ewald Lochner, zieht es vor, zu den unzumutbaren Zuständen zu schweigen.

Jetzt überraschte der pinke Koalitionspartner im Rathaus mit einem Video in den sozialen Netzwerken. Die Neos waren auf Lokalaugenschein im Jedmayer-Grätzel. Gemeinderat Lukas Burian spricht dabei mit Unternehmer Paul U. Der junge Mann erzählt, dass die Situation seit dem Sommer „noch einmal schlimmer“ geworden sei. Mittlerweile gebe es sogar eine Wertminderung durch die Situation.

Die Neos waren auf der Gumpendorfer Straße. Sie wollen die Situation jetzt verbessern:

Dann liefert Burian einen Lösungsvorschlag. Er fordert eine „umfassende Versorgung der suchtkranken Menschen durch die Krankenkassen.“ Also mehr Therapieplätze für Drogenabhängige. Ob diese Idee mit der SPÖ abgesprochen ist, bleibt offen. Als Reaktion auf die Nicht-Reaktion von Drogenkoordinator Lochner will man das Video bei den Pinken übrigens nicht verstehen, sondern viel mehr auf die Problematik hinweisen. Es gehe um die Sicherheit im öffentlichen Raum. Nachsatz: „Nichts zu sagen, ist auch keine Lösung.“

Lesen Sie auch:
Ewald Lochner, Suchtkoordinator der Stadt
Kasperl der Woche
Drogenkoordinator schweigend auf Tauchstation
05.10.2025
Krone Plus Logo
Politik ohne Plan
Drogen, Gewalt: Ein „Ort der Hölle“ mitten in Wien
03.10.2025

Die FPÖ fordert die Schließung des Suchthilfezentrums Jedmayer und den sofortigen Rücktritt von Lochner. Die ÖVP plädiert für eine Alkoholverbotszone und ein stadtweites Suchthilfekonzept. Die Grünen wollen den Austausch von Klingelanlagen. Wann der angekündigte Sicherheitsgipfel stattfindet, bleibt weiter unklar.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
