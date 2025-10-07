Jedmayer-Grätzel: „Nichts sagen, ist keine Lösung“

Dann liefert Burian einen Lösungsvorschlag. Er fordert eine „umfassende Versorgung der suchtkranken Menschen durch die Krankenkassen.“ Also mehr Therapieplätze für Drogenabhängige. Ob diese Idee mit der SPÖ abgesprochen ist, bleibt offen. Als Reaktion auf die Nicht-Reaktion von Drogenkoordinator Lochner will man das Video bei den Pinken übrigens nicht verstehen, sondern viel mehr auf die Problematik hinweisen. Es gehe um die Sicherheit im öffentlichen Raum. Nachsatz: „Nichts zu sagen, ist auch keine Lösung.“