Immer mehr Dealer: Bezirk montiert Parkbänke ab

Weil sich die Situation rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer bei der Gumpendorfer Straße zuspitzt, müssen die Bezirke Margareten und Mariahilf jetzt neue Sicherheitsmaßnahmen setzen.
Die Drogenproblematik und die Szene breiten sich weiter aus, vor allem entlang des Gürtels. Auch am Margaretengürtel, bei der Straßenbahnstation, wird munter vor den Augen von Passanten und Kindern gedealt. Am helllichten Tag. Wenig verwunderlich: Die Gegend befindet sich in unmittelbarer Nähe zur U6-Station Gumpendorfer Straße und dem Suchthilfezentrum Jedmayer. Dort, wo die Situation schon vor sehr langer Zeit außer Kontrolle geraten ist – wir berichteten. Im angrenzenden Bezirk Margareten will man jetzt nicht mehr länger zuschauen und auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten.
