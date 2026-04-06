Diesel in Deutschland so teuer wie noch nie

„Verrenkungen“ der Regierung

Die österreichische industrienahe Denkfabrik Agenda Austria fragt sich am heutigen Montag, ob ein „kollektiver Nervensummenbruch an der Zapfsäule“ herrscht und spricht von „Verrenkungen“ der Regierung im Zusammenhang mit der Spritpreisbremse. „Alles für ein paar Cent weniger an der Zapfsäule. Dabei sind die aktuellen Spritpreise zwar ärgerlich, aber kaufkraftbereinigt nicht gerade ein nationaler Notstand“, so der Wiener Think Tank.