Was gibt Ihnen Hoffnung in schweren Zeiten?

Was meinen Sie: Ist Hoffnung in erster Linie eine persönliche Entscheidung oder hängt sie stark von äußeren Umständen ab? Was hilft Ihnen ganz konkret, auch in schwierigen Zeiten nicht den Mut zu verlieren? Und sollte Hoffnung aktiv gefördert werden, etwa durch Bildung, gesellschaftliche Initiativen oder öffentliche Kommunikation, oder ist sie etwas, das jeder für sich selbst finden muss? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!