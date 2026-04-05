Was kann uns in schweren Zeiten Hoffnung geben?

„Wir Europäer haben schon oft unter Beweis gestellt, dass wir am Ende gut aus Krisen herauskommen“, zeigt sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen gewohnt zuversichtlich. Ihm „gibt Hoffnung, daran zu denken, was für eine Kraft unser Europa hat: Um unsere vielen klugen Köpfe und fähigen Hände, unseren gewaltigen Wirtschaftsraum, sowie unsere Art zu leben, beneidet uns die ganze Welt.“ Besonders zu Ostern sehe man „die Vielfalt unserer Traditionen und Bräuche. Wir sollten auch in der aktuellen Zeit selbst daran arbeiten, die Probleme, die auf uns zukommen, zu lösen. Lassen Sie uns stolz auf unser Europa, stolz auf uns sein: Werden wir gemeinsam Europa-Patrioten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Ostern!“

Alexander Van der Bellen Bundespräsident Bild: GEPA