Einsatz am Karsamstag: Dachstuhl stand in Flammen

Am frühen Samstagabend geriet im Bezirk Völkermarkt (Kärnten) ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Als die ersten Feuerwehren eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl.
Während vielerorts die Osterfeiern im vollen Gang waren, heulten im Raum Lavamünd gegen 18.45 Uhr die Sirenen. Aus noch nicht geklärter Ursache war in einem Wirtschaftsgebäude in Pudlach ein Feuer ausgebrochen. Der Eigentümer und ein Nachbar bemerkten die Flammen, alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und unternahmen gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern erste Löschversuche.
90 Florianis im Einsatz
„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits ein großer Teil des Dachstuhles des Wirtschaftsgebäudes in Vollbrand“, berichtet die Polizei. Mittels eines umfassenden Löschangriffs konnten die insgesamt sechs alarmierten Wehren (die FF Lavamünd, Neuhaus, Bach, Schwabegg, Ettendorf und Bleiburg) mit rund 90 Mann ein Ausbreiten des Brandes auf weitere Gebäudeteile erfolgreich unterbinden. „Eine besondere Herausforderung stellte die am Dach installierte Photovoltaikanlage sowie rund acht Tonnen eingelagerter Stickstoff dar“, berichtet die FF Neuhaus.
Ein Rettungsteam stand vorsorglich bereit, musste aber zum Glück nicht eingreifen, da niemand verletzt wurde. Die B81 Bleiburger Straße war für die Dauer der Löscharbeiten für rund eineinhalb Stunden nur erschwert passierbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.