Einsatz am Karsamstag: Dachstuhl stand in Flammen

90 Florianis im Einsatz

„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits ein großer Teil des Dachstuhles des Wirtschaftsgebäudes in Vollbrand“, berichtet die Polizei. Mittels eines umfassenden Löschangriffs konnten die insgesamt sechs alarmierten Wehren (die FF Lavamünd, Neuhaus, Bach, Schwabegg, Ettendorf und Bleiburg) mit rund 90 Mann ein Ausbreiten des Brandes auf weitere Gebäudeteile erfolgreich unterbinden. „Eine besondere Herausforderung stellte die am Dach installierte Photovoltaikanlage sowie rund acht Tonnen eingelagerter Stickstoff dar“, berichtet die FF Neuhaus.