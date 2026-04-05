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Von Wirtschaftsgebäude

Einsatz am Karsamstag: Dachstuhl stand in Flammen

Kärnten
05.04.2026 08:14
Am Samstagabend geriet ein Wirtschaftsgebäude in Kärnten in Brand.
Am Samstagabend geriet ein Wirtschaftsgebäude in Kärnten in Brand.(Bild: FF Lavamünd/FF Neuhaus)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am frühen Samstagabend geriet im Bezirk Völkermarkt (Kärnten) ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Als die ersten Feuerwehren eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. 

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Während vielerorts die Osterfeiern im vollen Gang waren, heulten im Raum Lavamünd gegen 18.45 Uhr die Sirenen. Aus noch nicht geklärter Ursache war in einem Wirtschaftsgebäude in Pudlach ein Feuer ausgebrochen. Der Eigentümer und ein Nachbar bemerkten die Flammen, alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und unternahmen gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern erste Löschversuche.

Der gelagerte Stickstoff stellte eine besondere Herausforderung dar.
Der gelagerte Stickstoff stellte eine besondere Herausforderung dar.(Bild: FF Lavamünd/FF Neuhaus)
Die sechs Wehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.
Die sechs Wehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.(Bild: FF Lavamünd/FF Neuhaus)

90 Florianis im Einsatz
„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits ein großer Teil des Dachstuhles des Wirtschaftsgebäudes in Vollbrand“, berichtet die Polizei. Mittels eines umfassenden Löschangriffs konnten die insgesamt sechs alarmierten Wehren (die FF Lavamünd, Neuhaus, Bach, Schwabegg, Ettendorf und Bleiburg) mit rund 90 Mann ein Ausbreiten des Brandes auf weitere Gebäudeteile erfolgreich unterbinden. „Eine besondere Herausforderung stellte die am Dach installierte Photovoltaikanlage sowie rund acht Tonnen eingelagerter Stickstoff dar“, berichtet die FF Neuhaus.

Ein Rettungsteam stand vorsorglich bereit, musste aber zum Glück nicht eingreifen, da niemand verletzt wurde. Die B81 Bleiburger Straße war für die Dauer der Löscharbeiten für rund eineinhalb Stunden nur erschwert passierbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

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