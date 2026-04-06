Statt Ablenkung bleibt Häftlingen nur die Zelle

Der Strafvollzug ist aktuell in aller Munde. Auch die Justizanstalt Graz-Jakomini steht seit Jahren unter Druck. Kürzlich forderten Personalvertreter und Anstaltsleitung 50 Planstellen mehr, um den Betrieb am Laufen zu halten, doch das Ministerium winkte ab. Nun kündigte sich Peter Kastner, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter bei der Volksanwaltschaft, für einen Sprechtag in der Anstalt an. Insassen wie auch Bedienstete hatten die Möglichkeit, sich ihm mitzuteilen. Mit der „Krone“ resümiert er das dort Gesagte.