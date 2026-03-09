Hilferuf aus Gefängnis: „Lasst uns doch arbeiten!“

Aus dem Justizministerium heißt es jedoch, dass der Betrieb zu jeder Zeit stabil und verlässlich gewährleistet werden kann. Für Günter Reinprecht so nicht hinzunehmen: „Nicht umsonst haben wir die Planstellen gemeinsam mit der Anstaltsleitung angefordert. Jede einzelne kann begründet werden. Wir könnten so viel ohne Fachkräfte von außen mit unserem eigenen, hochqualifizierten Personal schaffen, wenn man uns nur lassen würde!“