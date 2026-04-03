Wir suchen Ihre schönsten Oster-Fotos

Der Frühling ist da und damit steht auch das Osterfest vor der Türe. Ob bunt bemalte Eier oder der beliebte Schokohase – Osternester erfreuen Groß und Klein und sorgen für schöne Momente und oft auch freudige Überraschungen. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, wird die Suche nach den Naschereien und kleinen Geschenken bestimmt zu einem vollen Erfolg. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns daran teilhaben lassen.
Schicken Sie uns Ihre besten Schnappschüsse von der Ostereiersuche! Entweder gern per Mail an leserreporter@krone.at oder über das hier beigefügte Formular.
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und die vielen kleinen Geschichten, die Sie erzählen!
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