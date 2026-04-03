Was wir gegen den hohen Spritpreis tun können

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Die heutigen Lösungsansätze bei der Spritpreisfrage reichen vom Plan, immer nur für 50 Euro zu tanken, bis zum Einsatz von Voodoo-Puppen.
Ja, ich kenne sie auch, Ihre Wut im Bauch. Der Preis von Rohöl ist im vergangenen Monat um 30 Prozent gestiegen, und die Preise für Super an der Zapfsäule um denselben Prozentsatz und der Diesel sogar noch mehr. Das klingt zwar ärgerlich, aber noch nicht dramatisch. Ein Krieg ist ein Krieg, und wer will derzeit schon mit einem Öltanker durch die Straße von Hormus schippern? Ich könnte Ihre Wut aber noch steigern, wenn ich Sie in eine weiterführende Kalkulation einweihe:
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