Was wir gegen den hohen Spritpreis tun können

Ja, ich kenne sie auch, Ihre Wut im Bauch. Der Preis von Rohöl ist im vergangenen Monat um 30 Prozent gestiegen, und die Preise für Super an der Zapfsäule um denselben Prozentsatz und der Diesel sogar noch mehr. Das klingt zwar ärgerlich, aber noch nicht dramatisch. Ein Krieg ist ein Krieg, und wer will derzeit schon mit einem Öltanker durch die Straße von Hormus schippern? Ich könnte Ihre Wut aber noch steigern, wenn ich Sie in eine weiterführende Kalkulation einweihe: