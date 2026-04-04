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WC war plötzlich weg

Klo-Klau von Spielplatz ärgert Eltern und Anrainer

Salzburg
04.04.2026 06:00
Ein mobiles WC wie dieses war von dem Spielplatz in Salzburg plötzlich verschwunden.
Ein mobiles WC wie dieses war von dem Spielplatz in Salzburg plötzlich verschwunden.(Bild: Jürgen Fischer)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Nachdem ein mobiles WC ohne Vorwarnung vom städtischen Kinderspielplatz an der Lerchenstraße in Salzburg entfernt wurde, müssen sich Familien für ihre Notdurft in die Büsche schlagen – zum Ärger der Anrainer. Aber auch die Familien selbst sind über diesen Umstand alles andere als erfreut.

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„Wann genau das mobile Klo verschwunden ist, wissen wir gar nicht. Eines Tages war es einfach nicht mehr da“, erinnert sich Michi Fischer schmerzhaft an jenen Tag Anfang des Jahres zurück, an dem die lockere Spielfreude für sie und ihren Sohn am städtischen Kinderspielplatz in der Salzburger Lerchenstraße plötzlich vorbei war. 

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