Klo-Klau von Spielplatz ärgert Eltern und Anrainer

Nachdem ein mobiles WC ohne Vorwarnung vom städtischen Kinderspielplatz an der Lerchenstraße in Salzburg entfernt wurde, müssen sich Familien für ihre Notdurft in die Büsche schlagen – zum Ärger der Anrainer. Aber auch die Familien selbst sind über diesen Umstand alles andere als erfreut.
„Wann genau das mobile Klo verschwunden ist, wissen wir gar nicht. Eines Tages war es einfach nicht mehr da“, erinnert sich Michi Fischer schmerzhaft an jenen Tag Anfang des Jahres zurück, an dem die lockere Spielfreude für sie und ihren Sohn am städtischen Kinderspielplatz in der Salzburger Lerchenstraße plötzlich vorbei war.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.