Klo-Klau von Spielplatz ärgert Eltern und Anrainer

„Wann genau das mobile Klo verschwunden ist, wissen wir gar nicht. Eines Tages war es einfach nicht mehr da“, erinnert sich Michi Fischer schmerzhaft an jenen Tag Anfang des Jahres zurück, an dem die lockere Spielfreude für sie und ihren Sohn am städtischen Kinderspielplatz in der Salzburger Lerchenstraße plötzlich vorbei war.