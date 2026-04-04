Beim Radeln im Wald auf den Naturverstand achten

Rauf aufs Rad! Wenn im Wald wieder das leise Surren der Reifen zu hören ist, beginnt für viele Landsleute die schönste Zeit des Jahres – doch genau jetzt ist im grünen Forst auch besonders viel Rücksicht von Hobbysportlern gefragt.
Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen beginnt sie wieder – die Zeit, in der das Rad zur Freiheit wird. Wege werden zu Abenteuern, der Wald zur grünen Zuflucht. Doch gerade jetzt entscheidet sich, ob dieses Miteinander funktioniert. Genau dafür appelliert jetzt der Hauptverband der Land&Forstbetriebe in der gemeinsamen Kampagne mit der „Krone“.
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