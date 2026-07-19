Kylian Mbappé krönt sich zum WM-Rekordtorschützen

Ausnahme-Qualitäten

2022 in Katar blühte der Franzose erneut auf der größten Fußball-Bühne auf, erzielte acht Tore auf dem erneuten Weg ins Finale, das jedoch diesmal gegen Argentinien verloren ging. Und das, obwohl der Stürmer mit einem Dreierpack einmal mehr seine Ausnahme-Qualität demonstrierte, sich so auf den letzten Drücker auch den Goldenen Schuh für den besten Torschützen des Turniers sicherte.