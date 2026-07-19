Kylian Mbappé krönt sich zum WM-Rekordtorschützen

Nach gerade einmal 26 Tagen ist es so weit – Lionel Messi muss die gerade erst von Miroslav Klose eroberte WM-Rekordtorschützen-Krone an Kylian Mbappé abgeben! Denn der Franzose erzielte im Duell von Frankreich mit England im Spiel um Platz drei seine Treffer 21 und 22 bei einer WM-Endrunde.
Im Jahr 2018 stand der damals 19-jährige Stürmer erstmals im WM-Kader Frankreichs und sorgte sofort für Furore. Vier Treffer gelangen Mbappé bei seiner ersten Endrunde, einer davon sogar im Endspiel gegen Kroatien, wo er sich zum jüngsten WM-Final-Torschützen seit Pelé machte.
Ausnahme-Qualitäten
2022 in Katar blühte der Franzose erneut auf der größten Fußball-Bühne auf, erzielte acht Tore auf dem erneuten Weg ins Finale, das jedoch diesmal gegen Argentinien verloren ging. Und das, obwohl der Stürmer mit einem Dreierpack einmal mehr seine Ausnahme-Qualität demonstrierte, sich so auf den letzten Drücker auch den Goldenen Schuh für den besten Torschützen des Turniers sicherte.
Dass Mbappé das Toreschießen seither nicht verlernt hat, darf man wohl als Allgemeinwissen voraussetzen – 29 seiner bisher 65 (!) Treffer allein im Trikot der „Equipe Tricolore“ erzielte er nach dem verlorenen WM-Finale von 2022, bei der laufenden WM jeweils zwei gegen Senegal, Irak und Schweden, jeweils einen gegen Paraguay und gegen Marokko sowie jetzt der Doppelpack gegen England …
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.