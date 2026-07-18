Rapid gewinnt Testspiel gegen den Hamburger SV

Die Hütteldorfer setzten sich vor 14.541 Fans im Allianz Stadion gegen den deutschen Bundesligisten Hamburger SV mit 3:2 durch und lieferten damit eine gelungene Generalprobe für das Zweitrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag in Andorra gegen den FC Santa Coloma ab.