Rapid gewinnt Testspiel gegen den Hamburger SV

Rapid hat am Samstag einen prestigeträchtigen Testspielsieg gegen einen prominenten Gegner eingefahren.
Die Hütteldorfer setzten sich vor 14.541 Fans im Allianz Stadion gegen den deutschen Bundesligisten Hamburger SV mit 3:2 durch und lieferten damit eine gelungene Generalprobe für das Zweitrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag in Andorra gegen den FC Santa Coloma ab.
Rapids Treffer fielen durch Ercan Kara (3., 34.) und ein Eigentor von Louis Lemke (37.). Für die Hamburger scorten Yussuf Poulsen (16.) und Albert Gronbaek (24.).
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