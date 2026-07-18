Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prestigesieg

Rapid gewinnt Testspiel gegen den Hamburger SV

Fußball National
18.07.2026 21:42
Rapid bejubelt eine gelungene Europacup-Quali-Generalprobe.
Rapid bejubelt eine gelungene Europacup-Quali-Generalprobe.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid hat am Samstag einen prestigeträchtigen Testspielsieg gegen einen prominenten Gegner eingefahren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Hütteldorfer setzten sich vor 14.541 Fans im Allianz Stadion gegen den deutschen Bundesligisten Hamburger SV mit 3:2 durch und lieferten damit eine gelungene Generalprobe für das Zweitrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag in Andorra gegen den FC Santa Coloma ab.

(Bild: GEPA)

Rapids Treffer fielen durch Ercan Kara (3., 34.) und ein Eigentor von Louis Lemke (37.). Für die Hamburger scorten Yussuf Poulsen (16.) und Albert Gronbaek (24.).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
18.07.2026 21:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
129.393 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
113.650 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
98.133 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Ausland
Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer
1438 mal kommentiert
Hohe Rauchsäulen türmen sich mittlerweile täglich in Russland auf.
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
1171 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1069 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Mehr Fußball National
Prestigesieg
Rapid gewinnt Testspiel gegen den Hamburger SV
Fehlte bei Test
Offensivspieler von Red Bull Salzburg vor Abgang
Sport Tv Logo
Grazer legen los
Trotz Umbruch: Warnschuss vom Sturm-Gegner!
Geheimer Treff
Red Bull Salzburg feiert ungefährdeten Test-Sieg
Kommt leihweise
Altachs Abwehr bekommt Verstärkung aus Deutschland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf