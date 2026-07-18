Englische Fans pfeifen Tuchel vor WM-Spiel aus

Unschöne Szenen vor dem Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft gegen Frankreich! Englands Teamchef Thomas Tuchel ist im Stadion von Miami von den eigenen Fans ausgebuht worden.
Wie mehrere englische Reporter übereinstimmend berichten, waren rund 15 Minuten vor dem Anpfiff Buhrufe zu hören, als Tuchel auf den vier Stadion-Videowänden eingeblendet wurde.
„Großteil der Unterstützung verloren“
Unter anderem schreibt Henry Winter, der bereits siebenmal zum britischen Fußballjournalisten des Jahres gewählt wurde: „Thomas Tuchel hat einen Großteil der öffentlichen Unterstützung verloren. (…) Tuchel kann die wütenden Reaktionen auf die Fehler, die er gegen Argentinien in Atlanta begangen hat, nicht abschütteln. Er hat diese Fehler durch sein anschließendes mangelndes Reuebekenntnis noch verschlimmert.“
Der deutsche Coach war nach der 1:2-Niederlage im WM-Halbfinale gegen Argentinien vor allem wegen seiner defensiven Wechsel heftig in die Kritik geraten.
Dennoch ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass Tuchel auch bei der Heim-EM 2028 in England an der Seitenlinie stehen wird.
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