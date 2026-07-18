Englische Fans pfeifen Tuchel vor WM-Spiel aus

„Großteil der Unterstützung verloren“

Unter anderem schreibt Henry Winter, der bereits siebenmal zum britischen Fußballjournalisten des Jahres gewählt wurde: „Thomas Tuchel hat einen Großteil der öffentlichen Unterstützung verloren. (…) Tuchel kann die wütenden Reaktionen auf die Fehler, die er gegen Argentinien in Atlanta begangen hat, nicht abschütteln. Er hat diese Fehler durch sein anschließendes mangelndes Reuebekenntnis noch verschlimmert.“