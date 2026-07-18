Thomas Gottschalk: „Ich bin momentan krebsfrei“

Teil einer Forschungsgruppe

Die eigentliche Krebsbehandlung liegt schon hinter ihm: Zwei mehrstündige Operationen und 33 Bestrahlungen musste sich Gottschalk unterziehen. Alle drei Monate er muss er aber zur Kontrolle. Medikamente nimmt er derzeit keine, aber der 76-Jährige ist als Patient Teil einer Studie in der Kinderklinik Greifswald im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird eine spezielle Impfung erprobt, die gegen Krebs helfen soll.