Alarm bei Spanien! Abschlusstraining abgesagt

Eine perfekte Vorbereitung auf das morgige Finale der 23. Fußball-Weltmeisterschaft der Historie schaut anders aus: Wegen eines heftigen Unwetters über New York ist das Abschlusstraining des Teams von Spanien abgesagt worden! Angesichts der nicht absehbaren Entwicklung der Gewitterlage entschied Trainer Luis de la Fuente, nicht auf eine Besserung zu warten, sondern den Trainingsplan komplett über den Haufen zu werfen ...