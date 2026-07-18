Alarm bei Spanien! Abschlusstraining abgesagt

Eine perfekte Vorbereitung auf das morgige Finale der 23. Fußball-Weltmeisterschaft der Historie schaut anders aus: Wegen eines heftigen Unwetters über New York ist das Abschlusstraining des Teams von Spanien abgesagt worden! Angesichts der nicht absehbaren Entwicklung der Gewitterlage entschied Trainer Luis de la Fuente, nicht auf eine Besserung zu warten, sondern den Trainingsplan komplett über den Haufen zu werfen ...
Vonseiten des spanischen Fußball-Verbands (RFEF) wurde bekannt gegeben, dass „das Training der spanischen Nationalmannschaft auf den Plätzen des Melanie Lane Trainingsgeländes in New Jersey [...] gemäß des US-amerikanischen Unwetter-Protokolls ausgesetzt“ wurde.
Blitze im Umkreis von 12,8 Kilometern
Dieses Protokoll besagt, dass jede Sportveranstaltung im Freien abgebrochen werden muss, wenn im Umkreis von 12,8 Kilometern Blitze registriert werden. Erst wenn mindestens 30 Minuten lang keine weiteren Blitze auftreten, darf es eine Fortsetzung der Veranstaltung geben.
Aufwärmtraining in einer Sporthalle
Während die Spanier ihr Abschlusstraining nicht in der geplanten Form abhielten – es gab allerdings zumindest eine Art Aufwärmtraining in einer Sporthalle -, hatten die argentinischen Final-Gegner mehr Glück. Zwar mussten auch die „Gauchos“ zunächst 45 Minuten lang abwarten, danach konnte man im fünf Kilometer entfernten Morristown normal trainieren.
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