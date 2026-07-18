Mädchen (4) aus Österreich stirbt nach Badeunfall

Schreckliche Tragödie im Italien-Urlaub: Ein erst vier Jahre altes Mädchen aus Österreich ist am Samstagnachmittag im Hotel-Pool untergegangen. Jugendliche zogen das Kind aus dem Wasser, es wurde ins Spital von Cesena gebracht. Dort konnte der Arzt aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen.