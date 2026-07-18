Frankreich in Halbzeit eins von England gedemütigt

Die erste Halbzeit beim Spiel um Platz drei bei der WM war für den gefallenen Titelfavoriten Frankreich eine echte Demütigung. England führte hochverdient mit 4:0 ...
Beide Trainer rochierten ordentlich durch, veränderten die Startelf im Vergleich zu den Halbfinalniederlagen gleich siebenmal. Doch in der ersten Hälfte zündete nur die B-Elf der Engländer.
Rice (3.), Konsa (18.) und Saka (37., 45.+1) erzielten die Treffer für die „Three Lions“, die gut und gerne noch höher hätten führen können. Zwar kamen auch die Franzosen vereinzelt gefährlich vor das Tor, doch Mbappe und Co. agierten im Strafraum zu umständlich.
„Das ärmste Schwein“
„So präsentiert man sich nicht“, schimpfte ServusTV-Experte Martin Harnik bei der Liveübertragung am Samstagabend. Frankreich-Keeper Maignan sei „das ärmste Schwein auf dem Platz“, hatte der frühere ÖFB-Teamspieler Mitleid.
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