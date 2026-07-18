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„Das ärmste Schwein“

Frankreich in Halbzeit eins von England gedemütigt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.07.2026 23:59
Keeper Mike Maignan und Theo Hernandez
Keeper Mike Maignan und Theo Hernandez(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die erste Halbzeit beim Spiel um Platz drei bei der WM war für den gefallenen Titelfavoriten Frankreich eine echte Demütigung. England führte hochverdient mit 4:0 ...

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Beide Trainer rochierten ordentlich durch, veränderten die Startelf im Vergleich zu den Halbfinalniederlagen gleich siebenmal. Doch in der ersten Hälfte zündete nur die B-Elf der Engländer.

(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Rice (3.), Konsa (18.) und Saka (37., 45.+1) erzielten die Treffer für die „Three Lions“, die gut und gerne noch höher hätten führen können. Zwar kamen auch die Franzosen vereinzelt gefährlich vor das Tor, doch Mbappe und Co. agierten im Strafraum zu umständlich.

(Bild: AFP/KEVIN C. COX)

„Das ärmste Schwein“
„So präsentiert man sich nicht“, schimpfte ServusTV-Experte Martin Harnik bei der Liveübertragung am Samstagabend. Frankreich-Keeper Maignan sei „das ärmste Schwein auf dem Platz“, hatte der frühere ÖFB-Teamspieler Mitleid.

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