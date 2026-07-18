Sepp Straka fällt bei British Open weit zurück

Straka findet nie zu seinem Spiel

Straka, der 2023 bei den Open Zweiter geworden war, wird es nicht sein. Dabei war er am Donnerstag als 13. mehr als solide gestartet und hatte selbst nach der zweiten Runde nur zwei Schläge Rückstand auf die Top Ten gehabt. Am Samstag fand Straka allerdings überhaupt nicht zu seiner Form. Fünf Bogeys und nur ein Birdie brachten ihm eine 74er-Runde (4 über Par) ein und ließen ihn durchs Klassement rauschen.