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Herber Rückschlag

Sepp Straka fällt bei British Open weit zurück

Sport-Mix
18.07.2026 22:46
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der dritte Tag bei den British Open hat Österreichs Profigolfer Sepp Straka einen herben Rückschlag beschert. Der 33-Jährige kam mit dem Dünenkurs im Royal Birkdale Club von Southport überhaupt nicht zurecht und rutschte vom 25. auf den geteilten 64. Platz zurück.

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Den umgekehrten Weg nahm der Neuseeländer Ryan Fox, der sich mit einer 62er-Rekordrunde zwei Schläge hinter Sam Burns um 50 Positionen auf Platz zwei verbesserte. Burns visiert seinen ersten Major-Triumph an.

Sam Burns
Sam Burns(Bild: AP/Peter Morrison)

  Der 30-jährige US-Amerikaner Burns, Nummer 18 der Weltrangliste, präsentierte sich heuer bereits bei zwei Major-Turnieren in Hochform. Beim Masters belegte er Platz sieben, die US Open beendete er auf Platz zwei. Das sind seine bisher besten Klassierungen bei den großen Turnieren. Vieles deutet darauf hin, dass am Sonntag ein neuer Akteur sein erstes Major gewinnen wird.

Straka findet nie zu seinem Spiel
Straka, der 2023 bei den Open Zweiter geworden war, wird es nicht sein. Dabei war er am Donnerstag als 13. mehr als solide gestartet und hatte selbst nach der zweiten Runde nur zwei Schläge Rückstand auf die Top Ten gehabt. Am Samstag fand Straka allerdings überhaupt nicht zu seiner Form. Fünf Bogeys und nur ein Birdie brachten ihm eine 74er-Runde (4 über Par) ein und ließen ihn durchs Klassement rauschen.

(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Fox hingegen darf sich Hoffnungen machen. Er egalisierte – wie tags zuvor Burns und der Australier Lucas Herbert – den Rekord für die überhaupt tiefste Major-Runde. Southport erlebt damit eine wahre 62er-Flut, schließlich war ein solcher Score vor dem aktuellen Turnier insgesamt erst fünfmal bei einem Major erreicht worden.

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