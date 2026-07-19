Zuerst „peinliche Loser“, dann „nur Gewinner“

Was für ein irres Spiel um Platz drei bei der WM: England besiegte Frankreich mit 6:4. ServusTV-Experte Jan Age Fjörtoft hatte nach der ersten Halbzeit von einer „peinlichen“ Vorstellung von „Les Bleus“ gesprochen, danach habe es „nur Gewinner“ gegeben.
„Das ist eine Katastrophe, das ist peinlich – du siehst aus wie ein Loser“, hatte der Norweger bei der Halbzeitanalyse – da stand es 4:0 für England – geledert, kein gutes Haar an den Franzosen gelassen.
„Am Ende nur Gewinner“
Nach dem Schlusspfiff des Spektakels war Fjörtoft versöhnt. „Am Ende gibt es nur Gewinner“, sagte der frühere Profi. Es sei ein „unglaublich unterhaltsames Spiel“ gewesen – weil sich die Franzosen nach der Halbzeitpause offensichtlich ihres Könnens und ihrer Mentalität besannen.
Und dass England als WM-Dritter „das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten“ schaffte - 1966 feierte man den Weltmeistertitel -, spreche auch für den zuletzt scharf kritisierten Trainer Thomas Tuchel.
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