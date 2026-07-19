Zuerst „peinliche Loser“, dann „nur Gewinner“

„Am Ende nur Gewinner“

Nach dem Schlusspfiff des Spektakels war Fjörtoft versöhnt. „Am Ende gibt es nur Gewinner“, sagte der frühere Profi. Es sei ein „unglaublich unterhaltsames Spiel“ gewesen – weil sich die Franzosen nach der Halbzeitpause offensichtlich ihres Könnens und ihrer Mentalität besannen.