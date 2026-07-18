Drama bei Abstieg: Alpinist stürzte in den Tod

Mann verlor das Gleichgewicht

Doch beim Abstieg über den Südwestgrat passierte gegen 10.45 Uhr das Unglück. Die Gruppe stieg ohne Seil ab. „Auf einer Höhe von 3700 Metern verlor ein als dritter in der Gruppe gehender 63-jähriger Deutscher aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht und stürzte mit dem Rücken voran durch extrem steiles Gelände rund 200 Meter in südliche Richtung ab“, schildert die Polizei den Unfallhergang.