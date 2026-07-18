Holzleitner sieht „völlig überholtes Frauenbild!“

„Überholtes Frauenbild“

Aus der Wiener ÖVP kam Selbstkritik – man stehe für ein „anderes Politikverständnis“. Kanzler Christian Stocker wolle dazu „keine Meinung“ haben, da es ihn als Kanzler nicht betreffe. In der Wirtschaftskammer, die es betrifft, hüllt man sich in Schweigen. Ein wenig anders bei der SPÖ: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner stellte via Bluesky klar: „Wer nicht mit Frauen in politischen Funktionen zusammenarbeiten will, hat nicht nur ein völlig überholtes Frauenbild, sondern ein veritables Problem.“