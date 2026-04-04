Iran-Krieg: Haben wir bald nichts mehr zu essen?

Zum Osterschinken kommen wir später. Zunächst zu den Medienberichten über die Düngemittelkrise: Über 40 Prozent des wichtigen Stickstoffdüngers Harnstoff kommen durch die Straße von Hormuz – momentan halt nicht. Wieso wird dieser Stoff in den Wüstenstaaten hergestellt? Die haben dort doch nix außer Öl und Gas? Nun, das reicht auch.