Iran-Krieg: Haben wir bald nichts mehr zu essen?

Haben wir bald nichts mehr zu essen? Der Iran-Krieg hat auch Auswirkungen auf die Produktion von Düngemitteln. Christian Mähr hat einen genaueren Blick auf das Thema geworfen.
Zum Osterschinken kommen wir später. Zunächst zu den Medienberichten über die Düngemittelkrise: Über 40 Prozent des wichtigen Stickstoffdüngers Harnstoff kommen durch die Straße von Hormuz – momentan halt nicht. Wieso wird dieser Stoff in den Wüstenstaaten hergestellt? Die haben dort doch nix außer Öl und Gas? Nun, das reicht auch.
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