Ex-Sportstars bauen auf Fertigteil-Turnsäle

Der 70-fache Fußballnationalspieler Marc Janko, Ex-Handball-Ass Conny Wilczynski und der langjährige Volleyballspieler Clemens Doppler kommen aus drei Ballsportbereichen, ziehen jetzt aber bei einem Projekt an einem Strang. Die ehemaligen Athleten wollen mehr Bewegung ermöglichen – mittels 20 Sporthallen aus dem Baukasten.
„Bei der Sportinfrastruktur hat Österreich viel Nachholbedarf, wir haben nach einer guten und günstigen Lösung gesucht“, sagt Wilczynski, der selbst 30 Prozent an der Firma Sportbox hält, Janko und Doppler haben je zehn Prozent, der Rest entfällt auf weitere Partner.
Baukasten-Sporthallen zum „Zusammenstecken“, so lässt sich das Konzept erklären. In drei Monaten steht der Fertigteil-Turnsaal. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro, dazu arbeitet das Unternehmen mit einer Baufirma zusammen.
„In den nächsten zwei Jahren planen wir den Bau von mindestens 20 Hallen in ganz Österreich, was einen Gesamtumsatz von über 20 Millionen Euro bringen würde“, kündigt Wilczynski an. Mit HDD-Paneelen (Heizen, Dichten, Dämmen), Luftwärmepumpen und einer PV-Anlage auf dem Dach soll alles effizient sein. Die Greenbox kann mit einem Stahl-Stecksystem sogar wieder abgebaut werden, sie ist „modular“.
In Mödling wird bereits die erste gebaut. In Graz entsteht ein großer Padeltennis-Saal. Wilczynski ist auch an der Padelzone beteiligt, österreichischer Marktführer in der am stärksten wachsenden Sportart.
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