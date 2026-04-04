Ex-Sportstars bauen auf Fertigteil-Turnsäle

„In den nächsten zwei Jahren planen wir den Bau von mindestens 20 Hallen in ganz Österreich, was einen Gesamtumsatz von über 20 Millionen Euro bringen würde“, kündigt Wilczynski an. Mit HDD-Paneelen (Heizen, Dichten, Dämmen), Luftwärmepumpen und einer PV-Anlage auf dem Dach soll alles effizient sein. Die Greenbox kann mit einem Stahl-Stecksystem sogar wieder abgebaut werden, sie ist „modular“.