Kaderschmiede für zukünftige Handballer in Mödling

Drei Profi-Sportler investieren in Mödling 1,3 Millionen Euro in eine „Greenbox“ – eine Turnhalle, die künftig dem Handball-Nachwuchs Trainingsmöglichkeiten bieten soll.
Sie ist riesig, ganzjährig kühlbar (oder beheizbar) und „zu 100 Prozent recyclebar“. Die Rede ist von einer neuen Turnhalle, die Mödling bald „in der Hand“ haben könnte. Die nachhaltige Konstruktion nennt sich „Greenbox“. Ehemaliger Nationalspieler und Obmann des Vereins „Handball Mödling“ ist Konrad „Conny“ Wilczynski (43). Gemeinsam mit Geschäftspartner und Ex-Fußballspieler Marc Janko sowie Ex-Beachvolleyball-Europameister Clemens Doppler soll die 1,3 Millionen-Euro-Halle verwirklicht werden. „Dazu müssen wir aber zuerst unsere Siedlungsgrenzen ändern“, betont die SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler. Denn die Halle benötigt 1250 Quadratmeter und soll Mödling zu „einer der besten Handball-Ausbildungsstätten des Landes“ machen, so Wilczynski.
Die Halle kann schnell umgesetzt werden
In Leichtbauweise errichtet, ist sie sogar erweiter- oder verkleinerbar und hat eine moderne Temperaturanpassung. Wenn die Halle dann fertig ist, werden dort künftige Profi-Handballer aus dem Boden gestanzt. Denn die aktuellen Trainingskapazitäten in Mödling sind erschöpft. Auch von umliegenden Schulen soll die Halle vormittags genutzt werden können. Einige denken darüber nach, „Handball“ fix in den Unterricht aufzunehmen. Schon im Herbst könnte der Spatenstich erfolgen.
