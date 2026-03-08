Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Greenbox für Ballsport

Kaderschmiede für zukünftige Handballer in Mödling

Niederösterreich
08.03.2026 16:00
Mehr Infrastruktur für Handball-Sport: Schon im Herbst könnte am Dr. Albert-Drach- Weg der ...
Mehr Infrastruktur für Handball-Sport: Schon im Herbst könnte am Dr. Albert-Drach- Weg der Spatenstich für die neue Turnhalle erfolgen.(Bild: Greenbox)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Drei Profi-Sportler investieren in Mödling 1,3 Millionen Euro in eine „Greenbox“ – eine Turnhalle, die künftig dem Handball-Nachwuchs Trainingsmöglichkeiten bieten soll.

0 Kommentare

Sie ist riesig, ganzjährig kühlbar (oder beheizbar) und „zu 100 Prozent recyclebar“. Die Rede ist von einer neuen Turnhalle, die Mödling bald „in der Hand“ haben könnte. Die nachhaltige Konstruktion nennt sich „Greenbox“. Ehemaliger Nationalspieler und Obmann des Vereins „Handball Mödling“ ist Konrad „Conny“ Wilczynski (43). Gemeinsam mit Geschäftspartner und Ex-Fußballspieler Marc Janko sowie Ex-Beachvolleyball-Europameister Clemens Doppler soll die 1,3 Millionen-Euro-Halle verwirklicht werden. „Dazu müssen wir aber zuerst unsere Siedlungsgrenzen ändern“, betont die SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler. Denn die Halle benötigt 1250 Quadratmeter und soll Mödling zu „einer der besten Handball-Ausbildungsstätten des Landes“ machen, so Wilczynski.

Die Halle kann schnell umgesetzt werden
In Leichtbauweise errichtet, ist sie sogar erweiter- oder verkleinerbar und hat eine moderne Temperaturanpassung. Wenn die Halle dann fertig ist, werden dort künftige Profi-Handballer aus dem Boden gestanzt. Denn die aktuellen Trainingskapazitäten in Mödling sind erschöpft. Auch von umliegenden Schulen soll die Halle vormittags genutzt werden können. Einige denken darüber nach, „Handball“ fix in den Unterricht aufzunehmen. Schon im Herbst könnte der Spatenstich erfolgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.404 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.959 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.384 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2743 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Drohnen-Vorfall bei Österreicher-Camp im Libanon
1409 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf