Kaderschmiede für zukünftige Handballer in Mödling

Sie ist riesig, ganzjährig kühlbar (oder beheizbar) und „zu 100 Prozent recyclebar“. Die Rede ist von einer neuen Turnhalle, die Mödling bald „in der Hand“ haben könnte. Die nachhaltige Konstruktion nennt sich „Greenbox“. Ehemaliger Nationalspieler und Obmann des Vereins „Handball Mödling“ ist Konrad „Conny“ Wilczynski (43). Gemeinsam mit Geschäftspartner und Ex-Fußballspieler Marc Janko sowie Ex-Beachvolleyball-Europameister Clemens Doppler soll die 1,3 Millionen-Euro-Halle verwirklicht werden. „Dazu müssen wir aber zuerst unsere Siedlungsgrenzen ändern“, betont die SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler. Denn die Halle benötigt 1250 Quadratmeter und soll Mödling zu „einer der besten Handball-Ausbildungsstätten des Landes“ machen, so Wilczynski.