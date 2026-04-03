Wenn Teile des Weltalls vom Himmel fallen

Dass es ein Meteorit aus dem All bis zur Erde schafft, ist selten. Dennoch sorgten in der Vergangenheit auch in Tirol Funde für Aufsehen. Worum es sich handelt und wem ein Meteorit gehört, ist aber nicht immer sofort klar. Warum ein vermeintlicher Meteoritenfund nur selten wirklich einer ist, wie ein absurdes Szenario in Ischgl Realität wurde und warum Österreich noch keinen Eisenmeteoriten hat.
Wenn ein Meteorit auf die Erde fällt, erfasst das die Datenbank der Meteoritical Society, einer Gesellschaft von Meteoritenforschern. Benannt werden die Brocken nach geografischen Besonderheiten ihres Fundortes – nach dem nächsten bewohnten Ort oder nach einem markanten Geländepunkt.
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