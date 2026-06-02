Kenia: 2 Tote bei Protesten gegen US-Ebola-Station

US fliegt Personal und Ausrüstung ein

US-Militärmaschinen flogen in den vergangenen Tagen weiterhin Personal und Ausrüstung ein, wie Insider aus US-Regierungs- und Diplomatenkreisen sagten. Das US-Außenministerium äußerte sich zunächst nicht dazu. Kenias Präsident William Ruto verteidigte das Projekt am Montag. Die Station sei Teil der nationalen Gesundheitsvorsorge und einer langjährigen Partnerschaft mit Washington. Ruto betonte, die Station werde zudem Kenianern und anderen Ausländern offenstehen. US-Vertreter haben dies bisher jedoch nicht bestätigt.