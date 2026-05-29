„Master of the Universe“ kommt am 4. Juni ins Kino

Für viele Kinder in den 80er & 90er Jahren waren die Abenteuer von Prinz Adam und seinem Widersacher Skeletor in der Masters of the Universe Serie ein Fixpunkt im TV. Jetzt kommt die legendäre Serie auf die große Kinoleinwand und zum Kinostart am 4. Juni verlost die „Krone“ Kinotickets.
Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise Masters of the Universe in dem gleichnamigen epischen Live-Action-Abenteuer zurück auf die große Leinwand. Nach 15 Jahren der Trennung führt das Schwert der Macht Prinz Adam (Nicholas Galitzine) zurück nach Eternia und er entdeckt, dass seine Heimat unter der heimtückischen Herrschaft von Skeletor (Jared Leto) in Trümmern liegt.
Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss sich Adam mit seinen engsten Verbündeten zusammenschließen – Teela (Camila Mendes) und Duncan alias Man-At-Arms (Idris Elba) – und sein wahres Schicksal als He-Man annehmen, den mächtigsten Mann des Universums.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum baldigen Kinostart 5x2 Kinotickets. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 4. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.