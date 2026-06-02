NGOs: „Jedes fünfte Kind wächst im Mangel auf“

Er verwies auf den dritten Teil der von Caritas und Volkshilfe unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführten Umfrage mit dem Titel „Praxis-Check“, der in Teilen bereits im März vorgestellt wurde: „Mehr als 80 Prozent der Fachkräfte sagen, dass die Kinderrichtsätze in der Sozialhilfe nicht ausreichen, um die Bedürfnisse der Kinder zu decken. Wer die Kinderrichtsätze in der Sozialhilfe angreift, gefährdet Kinder und Jugendliche in Österreich“ und produziere die „Armut von morgen“.