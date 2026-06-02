Karenz: Väterbeteiligung läuft im „Schneckentempo“

Vergleichswerte ab 2006

Das Wiedereinstiegsmonitoring untersucht den Zeitraum ab 2006 bis 2023. Da Karenzen auch noch drei Jahre nach Geburt eines Kindes möglich sind, sei diese verzögerte Betrachtung notwendig, erklärte Veronika Adensamer von der Abteilung Frauen und Gleichstellung der AK Wien. Der Anteil der Männer an den zuvor überwiegend beschäftigten Personen in Kinderauszeit betrug im Jahr 2023 18,8 Prozent. Auf den Höchststand 2017 mit 20,4 Prozent folgte ein Absacken, seit 2021 geht es wieder bergauf.