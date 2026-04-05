40 Jahre Burgenland-„Krone“: Was das Land bewegte

Druckfrische Premiere am 7. April 1986: Die allererste Burgenland-„Krone“ mit dem Aufmacher „Retter zog Frau aus brennendem Auto, dann traf ihn Herzschlag!“ kam auf den Markt. Mit großem Interesse gelesen wurde damals der Bericht über die ehemalige SPÖ-Klubobfrau und unfreiwillige Dissidentin Ottilie Matysek auf Seite 13. Im burgenländischen Landtag ging es an diesem Montag um die Abstimmung über die gerichtlich beantragte Aufhebung der parlamentarischen Immunität der teils umstrittenen Politikerin. Im Sog des Skandals um die Bundesländer-Versicherung musste sie sich die Anschuldigung gefallen lassen, in das Untreue-Dilemma ihres „Jagdfreundes“ Kurt Ruso – er war Ex-Generaldirektor des Unternehmens – verwickelt gewesen zu sein.