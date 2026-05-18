Schüsse auf Handwerker: „Sollen sich schleichen“

Was der Angeklagte im Prozess kleinredet: Als er zur Waffe griff, hatte der Wiener 1,4 Promille. Über den Preis für die Arbeiten habe man eben in „feuchtfröhlicher Gesellschaft“ verhandelt. In dem Einfamilienhaus in Floridsdorf wurde außerdem ein Übungshandgranatenzünder gefunden – ein Verstoß gegen das Waffengesetz. „Das hab‘ ich in den 90ern mal von einem Freund geschenkt bekommen.“ Die Pistole und mehr besaß er übrigens legal.