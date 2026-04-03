Was Beschäftigte über Minusstunden wissen müssen

Ist im Betrieb weniger zu tun, werden Mitarbeiter oftmals aufgefordert, früher zu gehen oder gar nicht erst zu kommen. Doch müssen diese Stunden nachgeholt werden? Die „Krone“ informiert, welche Rechte Ihnen zustehen.
Bei schlechter Auftragslage kann es vorkommen, dass es in Unternehmen weniger Arbeit gibt. Für Arbeitnehmer führt das dazu, dass sie weniger ausgelastet sind. In diesen Fällen kommt es oft zu Unklarheiten: Sitzt man die Zeit ab, werden die Stunden wie gewohnt bezahlt. Doch was passiert, wenn der Mitarbeiter nach Hause geschickt wird? Die „Krone“ klärt mit Michael Gogola, Jurist bei der Gewerkschaft GPA, die rechtlichen Fragen.
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