Was Beschäftigte über Minusstunden wissen müssen

Bei schlechter Auftragslage kann es vorkommen, dass es in Unternehmen weniger Arbeit gibt. Für Arbeitnehmer führt das dazu, dass sie weniger ausgelastet sind. In diesen Fällen kommt es oft zu Unklarheiten: Sitzt man die Zeit ab, werden die Stunden wie gewohnt bezahlt. Doch was passiert, wenn der Mitarbeiter nach Hause geschickt wird? Die „Krone“ klärt mit Michael Gogola, Jurist bei der Gewerkschaft GPA, die rechtlichen Fragen.