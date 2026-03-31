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Andrew-Töchter feiern Ostern nicht mit den Royals

Royals
31.03.2026 09:47
Die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice werden dieses Jahr Ostern getrennt von der Royal Family ...
Die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice werden dieses Jahr Ostern getrennt von der Royal Family feiern.(Bild: APA-Images / PA / Dominic Lipinski)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Töchter des im Epstein-Skandal in Ungnade gefallenen Andrew Mountbatten-Windsor (66) nehmen nicht an den traditionellen Osterfeierlichkeiten der Royals teil. Die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36) hätten „mit Zustimmung des Königs“ andere Pläne für das kommende Wochenende, schrieb die Nachrichtenagentur PA am Dienstag.

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Ihr Vater war im Februar in Zusammenhang mit dessen Freundschaft zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden.

Die Polizei ermittelt gegen Mountbatten-Windsor wegen des Verdachts des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den 2019 in Haft gestorbenen US-Finanzier weitergereicht haben.

Im Gegensatz zu ihrem Vater, Ex-Prinz Andrew, verloren Eugenie und Beatrice ihre royalen Titel ...
Im Gegensatz zu ihrem Vater, Ex-Prinz Andrew, verloren Eugenie und Beatrice ihre royalen Titel nicht. Die Auswirkungen des Skandals spüren die York-Schwestern aber dennoch.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Kein Royal Ascot für York-Schwestern
Beatrice und Eugenie sind die Nichten von König Charles. An den Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham hatten sie noch teilgenommen.

Im Gegensatz zu ihrem Vater haben die beiden ihre royalen Titel und Ehren nicht verloren – erfasst worden waren sie von dem Skandal aber trotzdem. So sollen die Prinzessinnen beispielsweise von dem prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot ausgeladen worden sein.

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Auch Fergie mit Epstein befreundet
Die Mutter der Prinzessinnen, die lange von Andrew geschiedene Sarah Ferguson (66), pflegte ebenfalls eine Freundschaft zu Epstein. Wie aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten hervorgeht, dürften beide Bekanntschaft mit dem Sexualstraftäter gemacht haben.

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