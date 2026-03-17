Wer bezahlte Luxus-Outfits von Beatrice & Eugenie?

Und auch sonst setzen Beatrice und Eugenie laut „Daily Mail“ nicht auf günstige Mode von der Stange. So sollen etwa die grellsten Stücke in den Kleiderschränken von Eugenie und Beatrice – wie etwa der Look samt Brezel-Hut, der bei der Hochzeit von Prinz William mit seiner Kate für Schlagzeilen sorgte – schnell mal bis zu 9000 Euro gekostet haben.