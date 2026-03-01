Beatrice und Eugenie von Royal Ascot verbannt

Der Skandal rund um ihren Vater, Ex-Prinz Andrew, hat nun auch die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice erreicht. Wie britische Medien am Wochenende berichteten, werden die Schwestern vom legendären Pferderennen Royal Ascot verbannt. Ein Schlag ins Gesicht für die beiden!
Es ist eines DER Highlights für die Royal Family: Im Juni trifft sich nämlich nicht nur die britische Königsfamilie, sondern alles, was in Großbritannien Rang und Namen hat, beim Royal Ascot. Ein Pflichttermin im Kalender – auch für die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice.
Beatrice und Eugenie „völlig überrumpelt“
Doch jetzt der Schock: Die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson wurden laut Berichten in diesem Jahr vom legendären Pferderennen ausgeschlossen! Eine Nachricht, die die Schwestern „völlig überrumpelt“ haben soll. „Beatrice hat es am härtesten getroffen. Sie wurde von alldem völlig überrascht“, verriet ein Insider der „Mail on Sunday“.
Wie die britische Zeitung zudem berichtete, seien der Entscheidung intensive Diskussionen im Palast vorausgegangen. Man habe überlegt, welche Rolle Beatrice und Eugenie für die Monarchie künftig spielen dürfen. Und wie es heißt, sei das Ascot-Verbot nicht die einzige Schmach, die die Prinzessinnen nun trifft: Die beiden sollen auf absehbare Zeit nämlich von allen öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden!
17 Luxusurlaube in einem Jahr
Der Grund für diese drastische Entscheidung? Wie es heißt, sei die Verwicklung der York-Schwestern in den Epstein-Skandal nicht ausreichend geklärt. Etwa sei nicht klar, inwieweit die beiden finanziell von dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter profitiert haben.
Dabei geht es etwa um insgesamt 17 Luxusurlaube von Beatrice nur im Jahr 2015 – bei einem damaligen Jahresverdienst von 26.000 Euro. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Mama Fergie sich nachgewiesen immer wieder vom US-Milliardär ihre Schulden bezahlen ließ.
Und natürlich werfen auch die kürzliche Festnahme von Papa Andrew und die Ermittlungen gegen ihn wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch ihre langen Schatten auf die Prinzessinnen.
William rät von gemeinsamen Fotos ab
Die Königsfamilie will vor diesem Hintergrund aktuell wohl kein Risiko eingehen. Wie es heißt, hätte sogar Thronfolger Prinz William interveniert und den übrigen Royals geraten, sich für den Rest des Jahres nicht mit seinen Cousinen fotografieren zu lassen. Vor allem bei einem Event wie dem Royal Ascot sei dies jedoch schwer umzusetzen gewesen, weshalb eine Ausladung die einzig logische Konsequenz gewesen sei.
Immerhin auf das royale Enfant terrible können sich Beatrice und Eugenie verlassen. Wie gemunkelt wird, soll Prinz Harry Beatrice angeboten haben, seine Villa in Montecito als Rückzugsort zu nutzen. Denn: „Er weiß, was es heißt, am falschen Ende der Institution zu stehen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.