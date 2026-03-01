Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prinzessinnen im Aus

Beatrice und Eugenie von Royal Ascot verbannt

Royals
01.03.2026 13:57
Die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice wurden vom Pferderennen in Ascot verbannt!
Die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice wurden vom Pferderennen in Ascot verbannt!(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Der Skandal rund um ihren Vater, Ex-Prinz Andrew, hat nun auch die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice erreicht. Wie britische Medien am Wochenende berichteten, werden die Schwestern vom legendären Pferderennen Royal Ascot verbannt. Ein Schlag ins Gesicht für die beiden!

0 Kommentare

Es ist eines DER Highlights für die Royal Family: Im Juni trifft sich nämlich nicht nur die britische Königsfamilie, sondern alles, was in Großbritannien Rang und Namen hat, beim Royal Ascot. Ein Pflichttermin im Kalender – auch für die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice.

Beatrice und Eugenie „völlig überrumpelt“
Doch jetzt der Schock: Die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson wurden laut Berichten in diesem Jahr vom legendären Pferderennen ausgeschlossen! Eine Nachricht, die die Schwestern „völlig überrumpelt“ haben soll. „Beatrice hat es am härtesten getroffen. Sie wurde von alldem völlig überrascht“, verriet ein Insider der „Mail on Sunday“.

Fotos wie dieses wird es heuer von Beatrice und Eugenie in Ascot nicht geben.
Fotos wie dieses wird es heuer von Beatrice und Eugenie in Ascot nicht geben.(Bild: Viennareport)

Wie die britische Zeitung zudem berichtete, seien der Entscheidung intensive Diskussionen im Palast vorausgegangen. Man habe überlegt, welche Rolle Beatrice und Eugenie für die Monarchie künftig spielen dürfen. Und wie es heißt, sei das Ascot-Verbot nicht die einzige Schmach, die die Prinzessinnen nun trifft: Die beiden sollen auf absehbare Zeit nämlich von allen öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden!

17 Luxusurlaube in einem Jahr
Der Grund für diese drastische Entscheidung? Wie es heißt, sei die Verwicklung der York-Schwestern in den Epstein-Skandal nicht ausreichend geklärt. Etwa sei nicht klar, inwieweit die beiden finanziell von dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter profitiert haben.

Dabei geht es etwa um insgesamt 17 Luxusurlaube von Beatrice nur im Jahr 2015 – bei einem damaligen Jahresverdienst von 26.000 Euro. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Mama Fergie sich nachgewiesen immer wieder vom US-Milliardär ihre Schulden bezahlen ließ.

Die Verstrickungen von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson in den Epstein-Skandal ...
Die Verstrickungen von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson in den Epstein-Skandal haben nun auch Folgen für ihre Töchter.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Und natürlich werfen auch die kürzliche Festnahme von Papa Andrew und die Ermittlungen gegen ihn wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch ihre langen Schatten auf die Prinzessinnen.

William rät von gemeinsamen Fotos ab
Die Königsfamilie will vor diesem Hintergrund aktuell wohl kein Risiko eingehen. Wie es heißt, hätte sogar Thronfolger Prinz William interveniert und den übrigen Royals geraten, sich für den Rest des Jahres nicht mit seinen Cousinen fotografieren zu lassen. Vor allem bei einem Event wie dem Royal Ascot sei dies jedoch schwer umzusetzen gewesen, weshalb eine Ausladung die einzig logische Konsequenz gewesen sei.

Lesen Sie auch:
„Fergie“ wurde nach dem Royal-Rauswurf jetzt als Wellness-Nomadin in Irland gesichtet!
Nach Royal-Rauswurf
So lebt Sarah Ferguson jetzt als Wellness-Nomadin!
27.02.2026
Durchsuchungen beendet
Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden „gefangen“
25.02.2026

Immerhin auf das royale Enfant terrible können sich Beatrice und Eugenie verlassen. Wie gemunkelt wird, soll Prinz Harry Beatrice angeboten haben, seine Villa in Montecito als Rückzugsort zu nutzen. Denn: „Er weiß, was es heißt, am falschen Ende der Institution zu stehen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
01.03.2026 13:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
412.280 mal gelesen
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
140.665 mal gelesen
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
97.730 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5257 mal kommentiert
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
2002 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1583 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Royals
Prinzessinnen im Aus
Beatrice und Eugenie von Royal Ascot verbannt
Lebt im Exil
Spanien diskutiert Rückkehr von Juan Carlos
Juan Carlos im Exil
Spaniens Ex-König darf in Heimat zurückkehren
Gab „Wutproblem“ zu
Marius Borg Høiby muss weiterhin in U-Haft bleiben
Nach Royal-Rauswurf
So lebt Sarah Ferguson jetzt als Wellness-Nomadin!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf