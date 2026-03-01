Beatrice und Eugenie von Royal Ascot verbannt

William rät von gemeinsamen Fotos ab

Die Königsfamilie will vor diesem Hintergrund aktuell wohl kein Risiko eingehen. Wie es heißt, hätte sogar Thronfolger Prinz William interveniert und den übrigen Royals geraten, sich für den Rest des Jahres nicht mit seinen Cousinen fotografieren zu lassen. Vor allem bei einem Event wie dem Royal Ascot sei dies jedoch schwer umzusetzen gewesen, weshalb eine Ausladung die einzig logische Konsequenz gewesen sei.