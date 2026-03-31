Nächster Schock: Inflation steigt auf 3,1 Prozent!

Wie befürchtet lassen die Folgen des Iran-Kriegs die Teuerung in Österreich noch stärker steigen. Die Inflationsrate (VPI) für März beträgt laut Statistik Austria 3,1 Prozent. Im Februar lag sie noch bei 2,2 Prozent.
„Der Anstieg von 0,9 Prozentpunkten geht fast vollständig auf die Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurück“, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Im März verteuerte sich Energie um 6,1 Prozent.
Grafik: Inflation in Österreich
„Wichtigste Inflationstreiber blieben Dienstleistungen“
„Der wichtigste Inflationstreiber blieben jedoch Dienstleistungen, die im März um 4,5 Prozent teurer wurden, nach einem Preisplus von 4,0 Prozent im Februar“, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk in einer Aussendung. Details zur Inflationsentwicklung im März gibt die Statistik Austria Mitte April bekannt.
Nationalbank erwartet für 2026 Inflationsrate von 2,7 Prozent
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hatte zuletzt prognostiziert, dass die Teuerung bis Mai auf über 3,0 Prozent steigt und dann bis Jahresende wieder auf rund 2,5 Prozent zurückkommt. Im Jahresschnitt wird damit eine Inflationsrate von 2,7 Prozent erwartet. Für die beiden Folgejahre wird wieder ein Rückgang der Inflationsrate auf 2,3 (2027) und 2,1 (2028) Prozent prognostiziert. Wegen der hohen Unsicherheit rund um den Iran-Krieg gebe es allerdings erhebliche Aufwärtsrisiken für die Erwartungen.
Der seit Ende Februar andauernde Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben. Der Iran hat die Straße von Hormuz weitgehend geschlossen: Über die Meerenge wird ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs transportiert. Das sorgt für Knappheiten, weshalb die Weltmarktpreise gestiegen sind.
Inflationsrate in Deutschland bei 2,7 Prozent
Auch in Deutschland schnellte die Inflationsrate im März auf 2,7 Prozent nach oben, von 1,9 Prozent im Februar, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Das ist der höchste Wert seit Anfang 2024. Laut Daten aus den deutschen Bundesländern zogen vor allem die Preise für Kraftstoffe und Heizöl beim wichtigsten österreichischen Handelspartner stark an. So musste in Bayern 44,8 Prozent mehr für leichtes Heizöl bezahlt werden als im März 2025. Kraftstoffe wie Benzin verteuerten sich um 19,7 Prozent.
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