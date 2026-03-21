Gaspreis-Anstieg als Vorbote für Inflation

Sie sollte dringend verhindern, dass aus der Gaskrise auch noch eine Stromkrise wird. Das hätte verheerende Folgen für die Menschen, die nach Zeiten der massiven Teuerung gerade durchschnaufen wollten. Aufgrund der „Merit Order“ gibt immer das teuerste noch benötigte (Gas-)Kraftwerk den Preis für alle – auch Erneuerbare – vor. Noch kann die Politik etwas gegen den Teufelskreis unternehmen und zumindest nicht selbst mit ihrer Umweltpolitik zum Preistreiber werden. Denn absurderweise machen die CO2-Kosten, die Gaskraftwerke zahlen müssen, auch grünen Strom teuer. Staatssekretärin Zehetner versucht, auf europäischer Ebene das zu beenden, ein vernünftiger Vorschlag. Europa sollte sich nicht selbst ein Bein stellen.