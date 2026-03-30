Inflation: Preise in Deutschland steigen deutlich

Ist das erst der Anfang?

Eine rasche Entspannung deutet sich auch einer Unternehmensumfrage nach nicht an, im Gegenteil: Deutlich mehr Firmen in Deutschland planen angesichts steigender Energiekosten durch den Iran-Krieg mit höheren Preisen. Das Barometer dazu stieg im März auf 25,3 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Jahren, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Im Februar hatte es noch bei 20,3 Zählern gelegen. „Der Preisdruck in Deutschland nimmt wieder spürbar zu“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Die Unternehmen würden steigende Kosten zunehmend weitergeben. „Über höhere Produktions- und Transportkosten werden die Energiepreise auch auf Waren und Dienstleistungen durchschlagen“, sagte Wohlrabe.