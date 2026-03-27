So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise

Die Regierung nannte als Grund für diese neue Regelung vor allem den Tanktourismus aus Österreich und Italien seit Beginn des Iran-Kriegs – an manchen Tankstellen gab es sogar schon einen Mangel. In Slowenien gilt schon länger eine Regelung, die Spritpreise niedrig hält, seit einer Woche gilt diese allerdings nicht mehr für die Autobahntankstellen.