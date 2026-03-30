Parallelen der tödlichen Unfälle sind schauerlich

Fünfjährige am Beifahrersitz

Am Montag, um 11.53 Uhr, nähert sich auf der Leonfeldener Bundesstraße von Linz kommend ein weißer Mercedes dem Ortsgebiet von Zwettl/R. Am Steuer ein 18-jähriger Linzer, neben ihm ein gleichaltriger rumänischer Freund. In der sogenannten Aignerkurve kommt ihnen ein Lkw samt Anhänger entgegen, gelenkt von einem Perger (34), der seine Tochter (5) am Kindersitz dabei hat. Wer auf die falsche Fahrbahnseite geraten ist, muss erst die Fotogrammetrie ergeben. Lastwagen und Pkw prallen auf den Fahrerseiten seitlich zusammen.