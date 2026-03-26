20-Jährige starb bei Frontalkollision in Tunnel

Schrecklicher Unfall am Donnerstag gegen 9.40 Uhr im Mona-Lisa-Tunnel in Linz-Ebelsberg. Ein Auto und ein Lkw waren frontal ineinander geprallt. Die 20-jährige Lenkerin wurde eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.
Die 20-Jährige aus dem Bezirk Hallein in Salzburg war mit ihrem kleinen Pkw gegen 9.40 Uhr gemeinsam mit einer 15-Jährigen aus Stadl-Paura im Mona-Lisa-Tunnel stadteinwärts unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 56-jähriger polnischer Staatsbürger seinen Lkw in Richtung Ebelsberg. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Tunnel zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.
Reanimationsversuche erfolglos
Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Pkw um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 20-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Linz befreit werden. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Die Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.
Der Tunnel war bis zum Abschluss der Arbeiten bis 12.50 Uh gesperrt. Im Stadtgebiet kam es zu erheblichem Rückstau. Die Angehörigenverständigung erfolgte unter Beiziehung des Kriseninterventionsteams.
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