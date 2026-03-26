20-Jährige starb bei Frontalkollision in Tunnel

Reanimationsversuche erfolglos

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Pkw um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 20-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Linz befreit werden. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Die Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.