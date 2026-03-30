Verkehrsunfall forderte 18-jähriges Todesopfer

Zwei Rettungshelis im Einsatz

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – sechs Feuerwehren, mehrere Rettungsautos, zwei Rettungshelikopter und Polizisten aus Hellmonsödt und Bad Leonfelden – rückte an. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Lenker und auch dessen gleichaltrigen Beifahrer aus dem Pkw befreien, da sie eingeklemmt waren. Der Lkw-Fahrer (34) war mit leichten Verletzungen davongekommen und konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen. Während der Beifahrer ins Spital geflogen wurde, versuchten Rettungskräfte, den 18-jährigen Lenker zu reanimieren – vergeblich.