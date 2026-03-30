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Kollision mit Lkw

Verkehrsunfall forderte 18-jähriges Todesopfer

Oberösterreich
30.03.2026 16:05
Der Notarzt konnte für ein Unfallopfer nichts mehr tun.
Der Notarzt konnte für ein Unfallopfer nichts mehr tun.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Vier Stunden waren die Einsatzkräfte beschäftigt, eine Unfallstelle in Zwettl an der Rodl in OÖ aufzuräumen, wo sich am Montagmittag eine Tragödie abgespielt hat. Ein Auto war in einer Kurve mit einem Lkw kollidiert. Der erst 18-jährige Autolenker kam ums Leben, sein gleichaltriger Beifahrer überlebte schwer verletzt.

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Laut ersten Meldungen war der Mercedes mit Linzer Kennzeichen auf der B126 Richtung Norden unterwegs, als es in der sogenannten Aignerkurve zu einem fatalen Zusammenstoß mit einem Lkw, der einen Anhänger zog, kam.

Zwei Rettungshelis im Einsatz
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – sechs Feuerwehren, mehrere Rettungsautos, zwei Rettungshelikopter und Polizisten aus Hellmonsödt und Bad Leonfelden – rückte an. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Lenker und auch dessen gleichaltrigen Beifahrer aus dem Pkw befreien, da sie eingeklemmt waren. Der Lkw-Fahrer (34) war mit leichten Verletzungen davongekommen und konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen. Während der Beifahrer ins Spital geflogen wurde, versuchten Rettungskräfte, den 18-jährigen Lenker zu reanimieren – vergeblich.

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Ähnliche Tragödie vor vier Tagen in Linz
Der Unfallhergang wird noch von der Polizei untersucht. Erst vor vier Tagen war eine junge Autolenkerin (20) in Linz bei einem ähnlichen Unfall ums Leben gekommen. Auch ihr Wagen war – damals im Mona-Lisa-Tunnel – mit einem Lkw kollidiert, als sie am Weg zur Schularbeit war.

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